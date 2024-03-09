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Хирург раскрыл, какую травму мог получить Месси в игре с «Нэшвиллом»

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси мог получить перелом голени и разрыв крестообразных связок в игре с «Нэшвиллом», рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он не исключил, что травмы могли поставить крест на карьере спортсмена.

Хирург раскрыл, какую травму мог получить Месси в игре с «Нэшвиллом»
© globallookpress.com
Мог произойти перелом костей голени или травма коленного сустава. При подобной травме коленного сустава могли бы порваться связки коленного сустава (коллатеральные, крестообразные). Потребовалась бы операция во восстановлению данных структур и длительный восстановительный период. Сложно сказать, смог бы Лео играть дальше, но, учитывая прогресс современной медицины, это вполне возможно, — добавил Умнов.

Во время матча «Интер Майами» с «Нэшвиллом» в рамках 1\8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ защитник последнего Лукас Макнотон во время борьбы за мяч чуть не сломал Месси ногу, однако аргентинцу не потребовалась даже замена. Встреча закончилась со счетом 2:2, один из голов в составе «Майами» забил Месси. Ответная встреча состоится 14 марта.

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Футбол
Александр Умнов
Джорджина Родригес
Криштиану Роналду
Лионель Месси