Хирург раскрыл, какую травму мог получить Месси в игре с «Нэшвиллом»

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси мог получить перелом голени и разрыв крестообразных связок в игре с «Нэшвиллом», рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он не исключил, что травмы могли поставить крест на карьере спортсмена.

Мог произойти перелом костей голени или травма коленного сустава. При подобной травме коленного сустава могли бы порваться связки коленного сустава (коллатеральные, крестообразные). Потребовалась бы операция во восстановлению данных структур и длительный восстановительный период. Сложно сказать, смог бы Лео играть дальше, но, учитывая прогресс современной медицины, это вполне возможно, — добавил Умнов.

Во время матча «Интер Майами» с «Нэшвиллом» в рамках 1\8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ защитник последнего Лукас Макнотон во время борьбы за мяч чуть не сломал Месси ногу, однако аргентинцу не потребовалась даже замена. Встреча закончилась со счетом 2:2, один из голов в составе «Майами» забил Месси. Ответная встреча состоится 14 марта.

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