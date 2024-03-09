Роман Абрамович собирается приобрести «Валенсию»

Болельщики «летучих мышей» будут рады приходу российского миллиардера и надеются, что с появлением нового владельца дела клуба «пойдут в гору». Об этом пишет испанский спортивный ежедневник Diario AS. В нынешнем чемпионате «Валенсия» занимает 9-е место в турнирной таблице; у неё 37 очков после 26 встреч.

Роман Абрамович владел английским «Челси» на протяжении 19 лет. Под его руководством команда дважды выиграл Лигу чемпионов и пять раз Премьер-лигу. Миллиардер был вынужден продать клуб в 2022 году под давлением санкций. По данным The Wall Street Journal, сумма сделки составила 4 млрд 300 млн фунтов стерлингов ($5 млрд 200 млн).