Дзюба и Пиняев остались в запасе «Локомотива» на матч 20‑го тура РПЛ с «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Сочи» на матч 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча пройдет 10 марта на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 16:30 (мск).

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

Нападающие железнодорожников Артем Дзюба, Сергей Пиняев, а также полузащитник Антон Миранчук остались на скамейке запасных.

Стартовый состав «Сочи»: Заболотный, Макарчук, Дркушич, Медведев, Марсело, Юсупов, Сутормин, Сааведра, Юкич, Крамарич, Кордова.

За ходом встречи можно следить на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 16:20 (мск), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Локомотив — Сочи. МИР

Российская Премьер-лига.

Тур 20