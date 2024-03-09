«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 28‑го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

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В составе победителей голами отметились Бруну Фернандеш (12‑я минута) и Маркус Рэшфорд (36). Оба гола «МЮ» были забиты с пенальти.

«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, «Эвертон» (25) располагается на 16‑й строчке. Чемпионат Англии. 2023-24. Тур 28 «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 2:0 (2:0) Голы: Фернандеш, 12 (с пенальти). Рэшфорд, 36 (с пенальти).