Тренер "Урала" назвал причины крупного поражения от "Зенита"

Главный тренер "Урала" Виктор Ганчаренко объяснил, почему его команда проиграла "Зениту" с крупным счетом.

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В субботу 9 марта в матче 20-го тура РПЛ "Зенит" в гостях разгромил "Урал" - 4:1. Эта победа вывела клуб из Санкт-Петербурга на первое место в таблице РПЛ.

Наставник хозяев Виктор Ганчаренко считает, что причина неудачного результата в том, что его команда не слишком удачно сыграла в атаке.

"Если по обороне мы работали хорошо минут 60-70, то по атаке… Если ты играешь с "Зенитом", то можешь хорошо играть в обороне, но без атаки нельзя", - заявил он в эфире "Матч ТВ".

Ганчаренко добавил, что его команда, уступая в счете, вынуждена была раскрываться, а в составе "Зенита" достаточное количество игроков, которые умеют быстро работать с мячом.