Нойер прокомментировал разгромную победу «Баварии» над «Майнцем» в Бундеслиге

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу своей команды над «Майнцем» (8:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

«Мы были уверены в своих силах и своей способности сделать противнику больно. Мы сохраняли хладнокровие по ходу встречи. Хорошо перемещались по полю, владели инициативой, контролировали игру и допускали мало ошибок», — цитирует Нойера немецкое издание Bayern & Germany.

В матче хет-трик оформил форвард «Баварии» Харри Кейн, дублем отметился хавбек Леон Горетцка, и по голу забили Томас Мюллер, Джамаль Мусиала и Серж Гнабри. Один гол отквитал полузащитник «Майнца» Надием Амири.

После этой победы мюнхенцы набрали 57 очков и продолжают идти на втором месте чемпионата Германии. Подопечные Томаса Тухеля отстают от лидера — «Байера» на 7 очков (64). К тому же у команды Хаби Алонсо ещё одна игра в запасе.