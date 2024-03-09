"Реал Сосьедад" одержал победу над "Гранадой", проигрывая по ходу встречи

"Реал Сосьедад" одержал победу над "Гранадой" в матче 28-го тура Ла Лиги со счетом 3:2.

На 21-й минуте встречи счет в матче открыл полузащитник "Гранады" Узуни, однако гости отыгрались уже спустя 12 минут благодаря усилиям Садика, на третьей добавленной минуте Узуни записал на свой счет дубль. За десять минут до конца основного времени Ле Норман сравнял счет, а на 85-й минуте Андре Силва принес своей команде победу.

Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил матч из-за полученного ранее повреждения.

Ла Лига, 28-й тур.

"Гранада" 2:3 "Реал Сосьедад".

Голы: Узуни, 21, 45+3 - Садик, 33, Ле Норман, 80, Силва, 85.