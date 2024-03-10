Брат Дани Алвеса отреагировал на сообщения о смерти футболиста

Информация о гибели футболиста Дани Алвеса, который когда-то играл за «Барселону» и сборную Бразилии, а потом был обвинен в изнасиловании 23-летней девушки и приговорен к 4,5 годам тюрьмы, не соответствует действительности. Брат футболиста Ней Алвес опроверг данные о смерти родственника. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт бразильского D24am.

«Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи?» — задался вопросом он, посетовав, что СМИ продолжают распространять непроверенную информацию, которая вводит всех в заблуждение.

Ранее журналист Пауло Альбукерке заявил, что Дани Алвес скончался в тюрьме.

Дани Алвеса в конце февраля обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам он отвергал обвинения и настаивал, что сексуальные отношения произошли по обоюдному согласию, однако в 2024 году был приговорен к 4,5 годам заключения. Также он обязан выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

Алвес — один из самых титулованных футболистов мира, на его счету 43 трофея.