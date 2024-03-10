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«Игра была равна, играли два говна». Экс-игрок «Рубина» — о матче казанцев с «Пари НН»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между казанцами и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Экс-игрок «Рубина» оценил матч казанцев с «Пари НН»
© РИА Новости
«Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа и у меня, и у болельщиков «Рубина». Команда никакая, я всегда это говорю. Руководство клуба занимается садизмом, мазохизмом над собой и над болельщиками. Две команды, абсолютно не умеющие играть, показали абсолютно бездарный футбол, но одна забила, другая нет. Точнее, у другой даже моментов не было», — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, «Пари НН» одержал победу благодаря голу полузащитника Александра Трошечкина, которому ассистировал капитан команды Кирилл Гоцук.

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