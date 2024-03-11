Песков поделился ожиданиями от матча России с Сербией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Сербии. Песков отметил близость россиян и сербов, и назвал эти народы настоящими друзьями. Также он предположил, что сборной России придётся нелегко в матче с Сербией.

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«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке — это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», — сказал Песков «СЭ».

Напомним, ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут на своём поле сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.