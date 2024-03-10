Jogel представил новую форму сборной России по футболу

Сегодня, 10 марта, проходит презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие проводится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровой комплект представила компания Jogel.

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Свой первый матч в новой форме национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.