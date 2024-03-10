«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с двумя удалениями и

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 20‑го тура МИР РПЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голы забили Рифат Жемалетдинов (2‑я минута) и Максим Глушенков (42), у гостей отличились Артур Юсупов (4) и Марсело (51).

Команды завершили матч в неполных составах. У «Локомотива» красную карточку получил Артем Карпукас (53), в составе гостей с поля был удален Серхио Кордова (75).

В эпизоде с удалением Кордовы арбитр матча Сергей Чебан воспользовался подсказкой VAR, а после объявил о своем решении в микрофон. Это первый подобный случай в лиге с тех пор, когда Российский футбольный союз (РФС) присоединился к эксперименту Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Также Чебан отменил гол нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в компенсированное ко второму тайму время, воспользовавшись подсказкой VAR. У футболиста железнодорожников была зафиксирована игра рукой.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» (32 очка) занимает пятое место, «Сочи» (13) находится на последней, 16‑й позиции.