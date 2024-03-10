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«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ с двумя удалениями и отмененным голом

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 20‑го тура МИР РПЛ.

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с двумя удалениями и
© Матч ТВ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голы забили Рифат Жемалетдинов (2‑я минута) и Максим Глушенков (42), у гостей отличились Артур Юсупов (4) и Марсело (51).

Команды завершили матч в неполных составах. У «Локомотива» красную карточку получил Артем Карпукас (53), в составе гостей с поля был удален Серхио Кордова (75).

В эпизоде с удалением Кордовы арбитр матча Сергей Чебан воспользовался подсказкой VAR, а после объявил о своем решении в микрофон. Это первый подобный случай в лиге с тех пор, когда Российский футбольный союз (РФС) присоединился к эксперименту Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Также Чебан отменил гол нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в компенсированное ко второму тайму время, воспользовавшись подсказкой VAR. У футболиста железнодорожников была зафиксирована игра рукой.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» (32 очка) занимает пятое место, «Сочи» (13) находится на последней, 16‑й позиции.

Футбол
Артем Карпукас
Сергей Пиняев
Максим Глушенков
Рифат Жемалетдинов
Артур Юсупов
Сергей Чебан
ФИФА
РФС