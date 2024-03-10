В «Спартаке» высказались о ситуации с задержанным в Дубае Промесом

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с легионером клуба Квинси Промесом. Его слова приводит «Матч ТВ».

В команде выразили надежду на скорое возвращение Промеса.

«С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождемся, как ситуация разрешится — тогда уже можно будет о чем‑то говорить», — добавил Зеленов.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет иметь возможность вернуться в Москву.

Квинси Промеса засняли в ночном клубе в ОАЭ

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.