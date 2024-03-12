«Севилья» упустила победу над «Альмерией» в матче чемпионата Испании

«Севилья» и «Альмерия» сыграли вничью в матче 28‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Альмерии завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Адриан Эмбарба на 38‑й минуте и Марко Милованович (90). У гостей забили Доди Лукебакио (81) и Лукас Окампос (86).

У «Альмерии» в активе десять очков и двадцатое место в турнирной таблице. «Севилья» набрала 28 очков и занимает четырнадцатое место.

Чемпионат Испании. 2023-24. Тур 28

«Альмерия» (Альмерия) — «Севилья» (Севилья) — 2:2 (1:0)

Голы: Эмбарба, 38. Милованович, 90. — Лукебакио, 81. Окампос, 86.