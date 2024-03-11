Игрок «Факела» раскрыл секрет победы над «Спартаком»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал о причинах победы команды над «Спартаком». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу. Но у «Спартака» были моменты, пусть и не стопроцентные. Так что матч получился боевым. Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать», — сказал Альшин.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Голами в составе победителей отметились Евгений Марков (с пенальти), второй мяч залетел в ворота от спартаковца Данила Пруцева.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.