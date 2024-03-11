Кузьмичев выступил против назначения Черчесова на пост тренера «Спартака»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв выступил против замены Гильермо Абаскаля на Станислава Черчесова на посту главного тренера команды.

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«Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович [Черчесов]. Но, во-первых, это для болельщиков «Спартака» будет точно не самое правильное решение. Во-вторых, для «Спартака» он может сейчас в какой-то критической ситуации что-то поправить. Но если говорить стратегически, то это не тот тренер», – приводит слова Кузьмичева Metaratings.

После 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – девять очков.

Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-08 годах. Под его руководством клуб завоевал серебро чемпионата России 2007. Однако в следующем сезоне наставник был уволен после разгромного поражения от киевского «Динамо» (1:4) в квалификации «Лиги Чемпионов УЕФА».

После «Спартака» Черчесов выиграл чемпионат и кубок Польши вместе с «Легией», а также привел «Ференцварош» к двум победам в чемпионате Венгрии и одному кубку страны.