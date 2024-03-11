Кузьмичев выступил против назначения Черчесова на пост тренера «Спартака»
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв выступил против замены Гильермо Абаскаля на Станислава Черчесова на посту главного тренера команды.
«Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович [Черчесов]. Но, во-первых, это для болельщиков «Спартака» будет точно не самое правильное решение. Во-вторых, для «Спартака» он может сейчас в какой-то критической ситуации что-то поправить. Но если говорить стратегически, то это не тот тренер», – приводит слова Кузьмичева Metaratings.
После 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – девять очков.
Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-08 годах. Под его руководством клуб завоевал серебро чемпионата России 2007. Однако в следующем сезоне наставник был уволен после разгромного поражения от киевского «Динамо» (1:4) в квалификации «Лиги Чемпионов УЕФА».
После «Спартака» Черчесов выиграл чемпионат и кубок Польши вместе с «Легией», а также привел «Ференцварош» к двум победам в чемпионате Венгрии и одному кубку страны.