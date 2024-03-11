Гендиректор «Ахмата» выступил против налога на легионеров

Гендиректор «Ахмата» против возможного введения налога на легионеров в Мир РПЛ.

© Sports.ru

«Категорически против. Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен брать функцию государства и собирать налоги.

Считаю, что это просто неправильно. Все коллеги, с кем я общался, категорически против. И так тяжело клубам второй восьмерки. Появился телевизионный контракт более-менее нормальный. Легких путей не выбираем. Как это сначала решили 13 легионеров, а потом это.

Уберите легионеров тогда вообще. Давайте будем вариться в собственном соку. У всех контракты, а нам предлагают платить», — сказал Ахмед Айдамиров.