Руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем

Руководство московского «Спартака» в ноябре прошлого года обсуждало с наставником «Краснодара» Владимиром Ивичем его возможное назначение на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тогда руководство «Спартака» общалось с Ивичем через его брата. Тренер «Краснодара» давно в списках «Спартака» на смену Гильермо Абаскалю.

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На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

«Краснодар» под руководством Ивича занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» (40) на одно очко.