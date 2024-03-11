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Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Стали известны бригады арбитров на игры Пути РПЛ и Пути регионов.

Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка России
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Путь РПЛ:

ЦСКА – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

«Локомотив» – «Балтика»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

Путь регионов:

«Химки» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.

«Волгарь» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Олег Соколов.

«Родина» – «Урал»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Эдуард Малый.

«СКА-Хабаровск» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

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