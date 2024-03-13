Промес в ближайшее время не вернется в Россию

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что футболист клуба Квинси Промес пока не может вернуться в Россию, передает «Чемпионат».

«Рассмотрение обстоятельств, которые не позволяют ему вернуться в Россию, могут занять некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — сказал Зеленов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей.