Николич не против варианта с возвращением в Россию и работой в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич готов вернуться в Россию и работать в «Спартаке» в случае предложения от московского клуба, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее журналист Иван Карпов в Telegram‑канале сообщил, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет уволен.

По информации «Матч ТВ», Николич готов возглавить «Спартак» в случае предложения от «красно‑белых». Кандидатура Николича обсуждается в руководстве клуба. По словам источника «Матч ТВ», одним из аргументов в пользу сербского специалиста является тот факт, что футбол его команды в условиях кризисной ситуации в клубе дает результат. Подтверждением данного аргумента представляется «Локомотив», который и тренировал Николич. Стороны могли контактировать ещё на сборах «Спартака» в ОАЭ, однако очная встреча руководства клуба и представителей серба не состоялась.

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020‑го по октябрь 2021 года и выиграл с клубом Кубок России в сезоне‑2020/21, а также занял третье место в чемпионате страны.