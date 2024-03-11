«Краснодар» может уволить Ивича

«Краснодар» может уволить Владимира Ивича в случае вылета из Фонбет Кубка России.

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По информации «РБ Спорт», руководство «Краснодара» не вполне довольно игрой команды после зимней паузы. Ивич может быть уволен в случае поражения в завтрашнем матче с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов. Отмечается, что на данный момент окончательное решение еще не принято, однако отставка сербского специалиста оценивается как «весьма вероятная».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Краснодар» под руководством Ивича занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко после 20 туров.