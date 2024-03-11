«Краснодар» может уволить Ивича в случае поражения от «Химок» в Кубке России. Руководство недовольно игрой команды после рестарта сезона («РБ Спорт»)
«Краснодар» может уволить Владимира Ивича в случае вылета из Фонбет Кубка России.
По информации «РБ Спорт», руководство «Краснодара» не вполне довольно игрой команды после зимней паузы. Ивич может быть уволен в случае поражения в завтрашнем матче с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов. Отмечается, что на данный момент окончательное решение еще не принято, однако отставка сербского специалиста оценивается как «весьма вероятная».
В текущем сезоне Мир РПЛ «Краснодар» под руководством Ивича занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко после 20 туров.
Чемпионка России по художественной гимнастике Анастасия Гузенкова завершила спортивную карьеру
Рыбин о претендентах на Кубок Гагарина: «Главный фаворит – СКА, потом Омск и Магнитогорск. «Локомотив» – команда-фантом, может преподнести неприятный сюрприз любому сопернику»
Лыжник Жуль о Кубке мира: «Там какой-то цирк творится. Общий уровень упал, такое чувство, что они расслабились»