В Италии тренера уволили за удар футболиста головой

Клуб итальянской Серии А «Лечче» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера команды Роберто Д'Аверсы. Газета.Ru

10 марта «Лечче» на своем поле проиграл «Вероне» со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Италии. После окончания встречи Д'Аверса подошел к французскому форварду соперников Тома Анри и ударил его головой в лицо. Lenta.ru

После удара француз упал на газон, после чего встал и попытался подойти к Д’Аверсе – его пришлось удерживать нескольким игрокам и сотрудникам тренерского штаба «Вероны». Судья Даниэле Киффи показал красные карточки обоим участникам стычки. Sports.ru

После 28 сыгранных матчей «Лечче» находится на 15-м месте в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Чемпионат.com