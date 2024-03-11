Тренер Писарев: российские футболисты деградируют в «Спартаке»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» заявил, что недоволен выступлением российских игроков за «Спартак» в последних матчах.

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В воскресенье «Спартак» в 20‑м туре МИР РПЛ проиграл дома «Факелу» со счетом 0:2 и опустился на шестое место в таблице чемпионата.