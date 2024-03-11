Тренер Писарев: российские футболисты деградируют в «Спартаке»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» заявил, что недоволен выступлением российских игроков за «Спартак» в последних матчах.
В воскресенье «Спартак» в 20‑м туре МИР РПЛ проиграл дома «Факелу» со счетом 0:2 и опустился на шестое место в таблице чемпионата.
— Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества. Бюджет «Факела» в два раза меньше, чем купленный Угальде. В «Спартаке» есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно. Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать. Российские футболисты, которые выходят против «Факела», не должны так выглядеть, — сказал Писарев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».