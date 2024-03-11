Президент «Торпедо» оценил состояние газона в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил «Матч ТВ», что состояние газона на стадионе «Лужники» можно оценить на 3,5 балла из пяти.

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В воскресенье на стадионе «Лужники» «Спартак» в матче 20‑го тура МИР РПЛ проиграл «Факелу» со счетом 0:2. В понедельник на этом же стадионе «Торпедо» примет «Тюмень» в рамках 22‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги.

— Думал, что будет намного хуже поле. 3,5 балла из пяти можно поставить. Будем надеяться, что ребятам удастся показать приемлемый футбол в текущих условиях, — сказал Волнушкин «Матч ТВ».

Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей не допустила домашний стадион «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Проблемы с газоном на «Лукойл Арене» в клубе объяснили аварийной остановкой системы подогрева и рекордных осадков в виде снега. Игра была перенесена на стадион «Лужники».