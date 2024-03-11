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Экс-футболист Жирков считает "Зенит" главным претендентом на победу в РПЛ

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков заявил, что петербургский «Зенит» является главный претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Легенда сборной России назвал главного претендента на победу в РПЛ
© РИА Новости
«Вероятность чемпионства «Зенита» — 70 процентов, «Краснодара» и «Динамо» — по 15 процентов», — сказал Жирков.

«Зенит» обыграл «Урал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 40 очков и сместили «Краснодар» (39) с первой строчки турнирной таблицы. «Динамо» идет на третьем месте, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с казанским «Рубином». Встреча состоится 31 марта. Точное время начала игры пока не определено.

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