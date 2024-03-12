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Опубликован окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды, которые пройдут в конце марта. 21 марта главная команда страны сыграет со сборной Сербии, а 25-го примет команду Парагвая. Обе встречи состоятся на "ВТБ Арене" имени Льва Яшина в Москве. В итоговую заявку сборной России вошли 28 футболистов. Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунев ("Карабах"), Александр Максименко ("Спартак"). Защитники: Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко ("Ростов"), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив"), Евгений Харин ("Ахмат"), Юрий Горшков ("Крылья Советов"). Полузащитники: Далер Кузяев ("Гавр"), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"). Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо"). В итоговый список вызванных футболистов не попали десять человек, которые ранее были включены в расширенный состав: голкипер "Локомотива" Илья Лантратов, защитники Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Чистяков ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов") и Дмитрий Скопинцев ("Динамо"), полузащитники "Локо" Максим Глушенков и Артем Карпукас, хавбек "Краснодара" Никита Кривцов, полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, а также форвард "Спартака" Александр Соболев. Важный сбор Мартовский сбор особенно важен для национальной команды, потому что у нее очень давно не было соперников такого уровня. С момента отстранения России от международных футбольных соревнований в марте 2022 года команда Валерия Карпина играла в основном с азиатскими и африканскими командами. Осенью 2022 года она успела встретиться с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В следующем году в мартовском слоте состоялись игры с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В сентябре 2023 года состоялись две встречи с олимпийской сборной Египта (U-23), в которых игравшая молодежным составом команда Карпина добилась ничьей (1:1) и уступила (1:2). Затем была ничья с Катаром (1:1) взрослыми составами, а в октябре состоялся, пожалуй, самый статусный на данный момент матч в период отстранения – против Камеруна. Ту игру подопечные Карпина выиграли благодаря единственному точному удару Федора Чалова на 40-й минуте. До конца прошлого года также была ничья против Кении (2:2) на стадионе турецкого отеля, а также победа над сборной Кубы (8:0) в Волгограде, где футболисты гостевой сборной покупали бутсы в спортивном магазине, так как их обувь не подходила для натурального газона волгоградской арены. Сербия и Парагвай – соперники совсем иного калибра. Речь идет об одной из сильных европейских сборных, а также регулярном участнике чемпионатов мира из Южной Америки, где все команды обладают как минимум приличным качеством. Соперники из РПЛ Уже известен и состав сборной Сербии, которая приедет в Москву. Главный тренер соперников Драган Стойкович вызвал на матч против России несколько футболистов из РПЛ: Страхиню Эраковича из "Зенита", Милана Гайича и Сашу Зделара из ЦСКА. А вот находившийся в расширенном списке защитник "Спартака" Срджан Бабич в итоговую заявку не попал. Кроме того, против сборной России сыграют такие звезды, как Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (оба – "Аль-Хилаль"), Филип Костич и Душан Влахович (оба - "Ювентус"), Лука Йович ("Милан"), Душан Тадич ("Фенербахче"), Андрия Живкович (ПАОК) и Никола Миленкович ("Фиорентина").

Опубликован окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем
© Газета.Ru
Футбол
Даниил Хлусевич
Данил Глебов
Константин Тюкавин
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Матвей Сафонов
Игорь Дивеев
Федор Чалов
Далер Кузяев
Андрей Лунев
Александр Максименко
Андрей Мостовой
Евгений Харин
Иван Сергеев
Евгений Морозов
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Антон Зиньковский
Иван Обляков
Антон Миранчук
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