Опубликован окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды, которые пройдут в конце марта. 21 марта главная команда страны сыграет со сборной Сербии, а 25-го примет команду Парагвая. Обе встречи состоятся на "ВТБ Арене" имени Льва Яшина в Москве. В итоговую заявку сборной России вошли 28 футболистов. Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунев ("Карабах"), Александр Максименко ("Спартак"). Защитники: Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко ("Ростов"), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив"), Евгений Харин ("Ахмат"), Юрий Горшков ("Крылья Советов"). Полузащитники: Далер Кузяев ("Гавр"), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"). Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо"). В итоговый список вызванных футболистов не попали десять человек, которые ранее были включены в расширенный состав: голкипер "Локомотива" Илья Лантратов, защитники Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Чистяков ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов") и Дмитрий Скопинцев ("Динамо"), полузащитники "Локо" Максим Глушенков и Артем Карпукас, хавбек "Краснодара" Никита Кривцов, полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, а также форвард "Спартака" Александр Соболев. Важный сбор Мартовский сбор особенно важен для национальной команды, потому что у нее очень давно не было соперников такого уровня. С момента отстранения России от международных футбольных соревнований в марте 2022 года команда Валерия Карпина играла в основном с азиатскими и африканскими командами. Осенью 2022 года она успела встретиться с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В следующем году в мартовском слоте состоялись игры с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В сентябре 2023 года состоялись две встречи с олимпийской сборной Египта (U-23), в которых игравшая молодежным составом команда Карпина добилась ничьей (1:1) и уступила (1:2). Затем была ничья с Катаром (1:1) взрослыми составами, а в октябре состоялся, пожалуй, самый статусный на данный момент матч в период отстранения – против Камеруна. Ту игру подопечные Карпина выиграли благодаря единственному точному удару Федора Чалова на 40-й минуте. До конца прошлого года также была ничья против Кении (2:2) на стадионе турецкого отеля, а также победа над сборной Кубы (8:0) в Волгограде, где футболисты гостевой сборной покупали бутсы в спортивном магазине, так как их обувь не подходила для натурального газона волгоградской арены. Сербия и Парагвай – соперники совсем иного калибра. Речь идет об одной из сильных европейских сборных, а также регулярном участнике чемпионатов мира из Южной Америки, где все команды обладают как минимум приличным качеством. Соперники из РПЛ Уже известен и состав сборной Сербии, которая приедет в Москву. Главный тренер соперников Драган Стойкович вызвал на матч против России несколько футболистов из РПЛ: Страхиню Эраковича из "Зенита", Милана Гайича и Сашу Зделара из ЦСКА. А вот находившийся в расширенном списке защитник "Спартака" Срджан Бабич в итоговую заявку не попал. Кроме того, против сборной России сыграют такие звезды, как Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (оба – "Аль-Хилаль"), Филип Костич и Душан Влахович (оба - "Ювентус"), Лука Йович ("Милан"), Душан Тадич ("Фенербахче"), Андрия Живкович (ПАОК) и Никола Миленкович ("Фиорентина").