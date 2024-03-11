Абаскаль остался главным тренером «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет клуб раньше матча 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Оренбургом». Об этом информирует журналист Грант Гетадарян.

Источник также отмечает, что на совещании руководство «Спартака» определило список из четырех претендентов на пост наставника команды. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в их число, однако его шансы невысоки. Других двух потенциальных сменщиков Абаскаля предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал. Кандидатуры нынешних тренеров «Краснодара» и «Ростова» (Владимира Ивича и Валерия Карпина соответственно) не обсуждались. Окончательное решение будет принято советом директоров «Спартака».

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Московская команда после 20 туров РПЛ идет на шестом месте с 31 очком в активе. Команда Абаскаля не смогла одержать ни одной победы после возобновления чемпионата: одна ничья (с «Зенитом» – 0:0) и одно поражение (с «Факелом» – 0:2).

Трудовое соглашение Абаскаля со «Спартаком» действует до конца сезона 2024/2025.