Экс-игрок «Краснодара» посоветовал Сперцяну, в какую европейскую лигу перейти

Бывший футболист «Краснодара» Олег Исаенко посоветовал полузащитнику чёрно-зелёных Эдуарду Сперцяну, в какую европейскую лигу ему перейти.

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«Сперцян — определённо самый техничный футболист, с которым я играл. В чемпионат какой страны посоветовал бы ему перейти? Если такое возможно, я бы хотел увидеть его в АПЛ. Всё-таки это лучшая лига мира. Очень интересная и тяжёлая», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.