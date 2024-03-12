Экс-кандидат в сборную России получил вызов в немецкую национальную команду

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон, который имеет российские корни, получил вызов в основную сборную Германии для участия в товарищеских матчах с Францией (23 марта) и Нидерландами (26 марта), сообщает Sky Sport в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, ранее 27-летний игрок признавался, что будет рад выступать за российскую национальную команду, а его кандидатуру рассматривал экс-наставник сборной Станислав Черчесов.

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Антон родился в узбекском городе Алмалык, а потом воспитывался в немецких «Мюленбергере» и «Ганновере». После 12 лет игры за «Ганновер» Вальдемар летом 2020 года перебрался в «Штутгарт» и недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник с российскими корнями сыграл за команду 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Антона составляет € 10 млн.