В «Сантосе» рассчитывают закрыть долг перед «Краснодаром» в ближайшие дни

В «Сантосе» рассчитывают в ближайшее время решить ситуацию с долгом перед «Краснодаром» по трансферу футболиста Кристиана Куэвы, заявил технический координатор бразильского клуба Алешандре Галло.

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«Сантос» должен выплатить «Краснодару» сумму в размере чуть более 4 млн долларов за переход Куэвы.

— Мы всё еще находимся в процессе переговоров. Вчера у нас была встреча с «Краснодаром». Мы считаем, что вся история завершится на этой неделе, — приводит слова Галло O Globo.

Если проблема не будет решена до конца марта, «Сантос» получит запрет на трансферы и не сможет регистрировать новых игроков, о чем клуб уже уведомила ФИФА.

Полузащитник Куэва выступал за «Краснодар» с лета 2018 года, перейдя из бразильского «Сан‑Паулу». Затем игрок отправился в аренду в «Сантос», прежде чем в январе 2020‑го был выкуплен этой командой.