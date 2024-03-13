Президент «Наполи» ответил на вопрос о будущем Хвичи Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем грузинского нападающего команды Хвичи Кварацхелии.

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«Предложение, от которого нельзя отказаться? Оно должно поступить лично мне, а не Кварацхелии. Хвича может провести с нами ещё много лет, я хотел бы продлить его контракт. Мы обсудим это в конце сезона», – приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира в соцсетях.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.