Объявлены место и время проведения матча лыжников против футболистов

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов сообщил, что матч российских лыжников и биатлонистов против футболистов пройдет 21 апреля в Москве.

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В январе Романов рассказал «Матч ТВ», что матч лыжников и биатлонистов против футболистов может пройти весной в формате 5 на 5. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и биатлонист Антон Бабиков зимой выразили готовность принять участие в игре.