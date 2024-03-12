Объявлены место и время проведения матча лыжников против футболистов

Матч российских лыжников и биатлонистов против футболистов состоится в Москве 21 апреля
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов сообщил, что матч российских лыжников и биатлонистов против футболистов пройдет 21 апреля в Москве.
В январе Романов рассказал «Матч ТВ», что матч лыжников и биатлонистов против футболистов может пройти весной в формате 5 на 5. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и биатлонист Антон Бабиков зимой выразили готовность принять участие в игре.
— Определена дата нашего матча с футболистами. 21 апреля, Москва. Точное место определим позднее. Основные действующие лица подтвердили свое участие. Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Олег Корнаухов, Владислав Радимов, Володя Быстров (тоже скоро согласится). Володька, кстати, единственный, кто не стал сильно издеваться над нашими шансами. Веду переговоры с еще несколькими исполнителями. Лыжники и биатлонисты, нам нужно будет собраться на пару тренировок, — написал Романов в Telegram‑канале.