Воспитанник «Зенита» сделал выбор между Халком и Малкомом

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал за кем из игроков петербуржцев следил в детстве, а также сделал выбор между бразильцами Халком и Малкомом.

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«На игре кого из воспитанников «Зенита» рос? Уже не вспомню именно местных. Халка, Витселя — да. Из питерских любимым был Гарик Денисов. Из других русских — Смольников с его работоспособностью. Можно вспомнить Ивановича. Но Халк, думаю, такой один был в России. Его голы — пушка. С центра поля клал! Халк или Малком? Конечно, Халк. С Малкомом я поработал всего месяца полтора. Да, он топ, конечно. Но, как помню, первые два года он пропустил, по сути — травма ещё мешала. Сейчас год оттарабанил, стал лучшим во всей лиге — и поехал в Саудовскую Аравию», — приводит слова Васильева Sport24.

19-летний Васильев является воспитанником академии сине-бело-голубых. За вторую команду «Зенита» Дмитрий провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Зимой 2022 года полузащитник отправился в годичную аренду в «Оренбург». За основной состав оренбуржцев Васильев отыграл пять матчей и отдал один ассист. Ещё пять раз футболист выходил на поле за «Оренбург-2».

В текущем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Обновлённый контракт игрока с петeрбуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентиpовочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.