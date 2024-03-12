Кудряшов не планирует тренировать: «У меня с головы уже выпали волосы, хотите, чтобы борода, брови и ресницы без волос остались? Это же стресс»
Федор Кудряшов признался, что видит свое будущее вне футбола.
Кудряшов объявил о завершении карьеры 8 февраля.
– Тренировать после завершения карьеры не хочу.
– Ваше будущее совсем с футболом не связано?
– А зачем? У меня с головы уже выпали волосы. Вы хотите, чтобы у меня борода, брови и ресницы тоже без волос остались?
– То есть вы из-за футбола полысели?
– Конечно. Это же стресс.
– А чем тогда будете заниматься?
– Узнаете. Зачем мне говорить?
– Планы грандиозные?
– Я надеюсь на это. Но сейчас – учеба.
– На кого учитесь?
– Я вам ничего не скажу (смеется). Это моя личная жизнь, не хочу раскрывать, – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.
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