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Кудряшов не планирует тренировать: «У меня с головы уже выпали волосы, хотите, чтобы борода, брови и ресницы без волос остались? Это же стресс»

Федор Кудряшов признался, что видит свое будущее вне футбола.

Кудряшов не планирует тренировать
© Sports.ru

Кудряшов объявил о завершении карьеры 8 февраля.

– Тренировать после завершения карьеры не хочу.

– Ваше будущее совсем с футболом не связано?

– А зачем? У меня с головы уже выпали волосы. Вы хотите, чтобы у меня борода, брови и ресницы тоже без волос остались?

– То есть вы из-за футбола полысели?

– Конечно. Это же стресс.

– А чем тогда будете заниматься?

– Узнаете. Зачем мне говорить?

– Планы грандиозные?

– Я надеюсь на это. Но сейчас – учеба.

– На кого учитесь?

– Я вам ничего не скажу (смеется). Это моя личная жизнь, не хочу раскрывать, – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.

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