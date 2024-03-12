Григорян спрогнозировал, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне

Известный отечественный тренер Александр Григорян считает, что чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 станет «Зенит». По мнению специалиста, в составе сине-бело-голубых нет слабых мест, поэтому очередные золотые медали клуб из Санкт-Петербурга не упустит.

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