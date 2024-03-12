«Ленинградец» не вернется на стадион «Петровский»

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Александру КАВОКИНУ, что областная команда не собирается возвращаться на стадион «Петровский».

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В первой половине сезона «Ленинградец» проводил там домашние матчи в Первой лиги. Весной команда Сергея Кирьякова переехала на стадион в Рощино, который вмещает 1500 человек.

– Собираетесь ли вы в этом сезоне возвращаться на стадион «Петровский»?

– Нет. Мы очень благодарны стадиону за совместную работу, но нацелены на переезд команды в Ленинградскую область, по месту прописки.

– В Рощино вам разрешили играть до лета. Трибуны там вмещают 1500 человек, а надо добавить столько же. Реально там сделать стадион на 3000?

– Не совсем так. Сертификат на «Рощино Арену» действует до 2026 года. РФС рекомендует нам увеличить вместимость до трех тысяч и мы планируем следовать этой рекомендации.