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«Ленинградец» не вернется на стадион «Петровский»

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Александру КАВОКИНУ, что областная команда не собирается возвращаться на стадион «Петровский».

«Ленинградец» не вернется на стадион «Петровский»
© Спорт день за днем

В первой половине сезона «Ленинградец» проводил там домашние матчи в Первой лиги. Весной команда Сергея Кирьякова переехала на стадион в Рощино, который вмещает 1500 человек.

– Собираетесь ли вы в этом сезоне возвращаться на стадион «Петровский»?

– Нет. Мы очень благодарны стадиону за совместную работу, но нацелены на переезд команды в Ленинградскую область, по месту прописки.

– В Рощино вам разрешили играть до лета. Трибуны там вмещают 1500 человек, а надо добавить столько же. Реально там сделать стадион на 3000?

– Не совсем так. Сертификат на «Рощино Арену» действует до 2026 года. РФС рекомендует нам увеличить вместимость до трех тысяч и мы планируем следовать этой рекомендации.

Футбол
Игорь Левит
Сергей Кирьяков
РФС