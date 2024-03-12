Игрок «Пари НН» рассказал о самом запоминающемся совете Олега Романцева

Защитник «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев рассказал о том, как легендарный российский тренер Олег Романцев приходил на командные собрания. Сейчас Романцев работает в структуре «Пари НН».

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«Олег Романцев, безусловно, легенда нашего футбола. Лично с ним не общался. Но несколько раз Олег Иванович приходил к нам на командные собрания. Давал наставления по футбольным и личным моментам. Кто-то задавал ему личные вопросы. Самый запинающийся совет от Романцева — век футболиста короткий. Это запомнилось», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Кроме того, Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год.