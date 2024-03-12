Испанская «Сельта» объявила об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.

Вместе со специалистом клуб из Виго покинет его тренерский штаб.

— Мы благодарим Бенитеса и помощников за профессионализм и честность, а также неустанную работу. Желаем им успеха и удачи в будущем, — говорится в заявлении клуба.

Бенитес возглавил «Сельту» летом 2023 года. После 28 туров чемпионата Испании команда набрала 24 очка и занимает 17‑е место в турнирной таблице.

В Испании Бенитес среди прочих клубов тренировал «Валенсию» и «Реал». Он также известен по работе в «Ливерпуле», «Наполи», «Интере», «Челси».