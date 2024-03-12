Курс евро превысил 100 рублей

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 12 марта, курс евро впервые с конца февраля превысил 100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

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На максимуме он доходил до 100,03 рубля. Доллар поднимался до 91,64 рубля, а юань — до 12,75 рубля. На прошлой неделе российская валюта пыталась укрепиться до уровня 90 рублей за доллар, но вновь начала слабеть.

На минимуме с начала года российская валюта находилась в конце февраля. В целом рубль находится в диапазоне 88-92 рубля за доллар последние четыре месяца.

Российскую валюту поддерживают как курсовые пошлины, которые с марта вновь распространяются на экспорт угля, так и требования правительства по обязательной продаже валютной выручки. В свою очередь, давят на нее усиливающиеся санкции и отстающие от планов нефтегазовые доходы.