Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри покинул римский клуб, сообщает Sport Mediaset. По информации источника, 65-летний наставник подал в отставку во вторник, 12 марта, после четырёх поражений подряд.

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Напомним, Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Контракт тренера с клубом действовал по 30 июня 2025 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на девятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 40 очков по итогам 28 сыгранных туров.