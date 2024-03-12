В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт в матче. Армейцы нанесли три удара в сторону ворот «Ростова», в то время как южане ответили четырьмя выстрелами.

На 63-й минуте ЦСКА вышел вперёд. Голом отметился защитник Илья Агапов, отличившийся с передачи Фёдора Чалова. На 84-й минуте армейцы забили снова усилиями форварда Тамерлана Мусаева — 2:0.

Напомним, ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе A. «Ростов», в свою очередь, расположился на второй строчке в квартете B, пропустив вперёд только «Локомотив».