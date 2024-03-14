«Оренбург» объявил стартовый состав на матч Кубка России со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Оренбурга» на ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

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Встреча между командами пройдет 14 марта в Москве и начнется в 18:00 (мск).

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Горбани, Прохин, Флорентин, Марин, Гюрлюк, Куэро.

Первая игра между командами прошла в ноябре 2023 года и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Оренбурга».