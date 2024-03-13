Ивич — 10-й тренер в истории «Краснодара», не сумевший выиграть с клубом трофей

Отправленный в отставку с поста главного тренера «Краснодара» Владимир Ивич является 10-м тренером в истории кубанского клуба, которому не удалось выиграть какой-нибудь трофей с чёрно-зелёными.

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Ивич возглавил «Краснодар» в январе прошлого года, сегодня, 12 марта, стало известно, что сербский специалист покидает свой пост. Ранее чёрно-зелёных возглавляли Александр Сторожук, Виктор Гончаренко, Мурад Мусаев, Игорь Шалимов, Олег Кононов, Славолюб Муслин, Сергей Ташуев, Сергей Вахрушев / Нурбий Хакунов (дуэтом) и Владимир Волчек.

Ни одному из этих специалистов не удалось привести «быков» к победе в каком-либо соревновании. Футбольный клуб «Краснодар» был основан в феврале 2008 года, в РПЛ чёрно-зелёные играют с сезона-2011/2012.