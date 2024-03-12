ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА уверенно обыграл соперника — 2:0.

Командам долгое время не удавалось открыть счёт в матче. В первом тайме армейцы нанесли три удара в сторону ворот «Ростова», в то время как южане ответили четырьмя ударами. На 63-й минуте ЦСКА вышел вперёд. Голом отметился защитник Илья Агапов, отличившийся с передачи Фёдора Чалова. На 84-й минуте армейцы забили снова усилиями форварда Тамерлана Мусаева. Матч так и завершился — 2:0.

Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.