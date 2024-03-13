Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорбил его умершего родственника

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что возглавляющий «Арсенал» Микель Артета оскорбил его семью.

«Арсенал» в серии пенальти одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Основное время матча на «Эмирейтс» завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в серии пенальти «канониры» оказались сильнее — 4:2. В первой игре «Порту» победил со счетом 1:0.

— Во время игры он повернулся к скамейке запасных и сказал что‑то по‑испански. Видимо, у испанских тренеров такая традиция, потому что подобное я слышал от главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Тот тоже оскорбил мою семью. После матча я попросил Артету подбирать выражения, потому что человека, которого он оскорбил, уже нет с нами. Он должен сосредоточиться на тренировках своей команды. Результат был несправедливым. Наша команда заслужила выход в четвертьфинал, — приводит слова Консейсау Metro.

После финального свистка два тренера что‑то эмоционально обсуждали на поле, прежде чем разойтись.

Источники в «Арсенале» сообщили BBC, что Артета отвергает все обвинения.