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Тренер «Порту» Консейсау заявил, что Артета оскорбил его умершего родственника

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что возглавляющий «Арсенал» Микель Артета оскорбил его семью.

Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорбил его умершего родственника
© globallookpress.com

«Арсенал» в серии пенальти одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Основное время матча на «Эмирейтс» завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в серии пенальти «канониры» оказались сильнее — 4:2. В первой игре «Порту» победил со счетом 1:0.

— Во время игры он повернулся к скамейке запасных и сказал что‑то по‑испански. Видимо, у испанских тренеров такая традиция, потому что подобное я слышал от главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Тот тоже оскорбил мою семью. После матча я попросил Артету подбирать выражения, потому что человека, которого он оскорбил, уже нет с нами. Он должен сосредоточиться на тренировках своей команды. Результат был несправедливым. Наша команда заслужила выход в четвертьфинал, — приводит слова Консейсау Metro.

После финального свистка два тренера что‑то эмоционально обсуждали на поле, прежде чем разойтись.

Источники в «Арсенале» сообщили BBC, что Артета отвергает все обвинения.

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