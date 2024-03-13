Выяснилось, сколько Ивич получит за увольнение

Владимир Ивич получит 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с «Краснодаром», сообщил «Спорт-Экспресс».

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Сегодня, 13 марта, «Краснодар» уволил Ивича с поста главного тренера после вылета команды из Кубка России от «Химок». Клуб не выиграл ни одного официального матча в 2024 году (два поражения, одна ничья). Соглашение с сербским наставником было рассчитано до декабря 2024 года.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл ЦСКА, и занял шестое место в РПЛ в сезоне 2022/23.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в РПЛ. В следующем туре «быки» сыграют на выезде с «Локомотивом». Матч пройдет после паузы на игры сборных.