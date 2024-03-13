Губерниев: «Если Ивича возьмут в «Спартак», то получится шило на мыло»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов смог бы решить все проблемы «Спартака», заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

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В среду «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Во вторник команда проиграла «Химкам» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России (0:2) и закончила выступление в турнире.

Журналист Иван Карпов в социальных сетях сообщал, что Ивич может возглавить «Спартак».

— Если Ивича возьмут в «Спартак», то получится шило на мыло. Я «красно‑белых» возглавить не могу, у меня много съемок, лыжи, биатлон. Мне бы разобраться с жилищным вопросом в Малиновке. Думаю, что «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо отправить дорогами Ивича. Если серб придет в «Спартак», это будет еще одно неправильное решение клуба, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ивич был назначен на должность главного тренера «Краснодара» в начале января 2023 года.