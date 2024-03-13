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Атлетико — Интер, Лига чемпионов, 13 марта 2024, где сейчас участники финала-2016: Торрес, Годин, Филипе Луис, Габи

«Атлетико» уступил «Интеру» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Милане — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца». Для «матрасников» арена в Милане — часть истории. Именно на ней «Атлетико» сыграл в своём последнем финале Лиги чемпионов. В 2016-м команда Диего Симеоне уступила в мадридском дерби «Реалу» (1:1, 3:5 пен.). С тех пор «Атлетико» не приближался к трофею. А сейчас у команды есть шанс отыграться в ответном матче с «Интером» и пройти в 1/4 финала. Среди действующих игроков «Атлетико» есть несколько человек, которые участвовали в финале-2016. Вспоминаем всех участников того матча.

Где сейчас герои последнего финала ЛЧ для «Атлетико»
© Чемпионат.com

Ян Облак, вратарь, 31 год

Словенский голкипер выступает за «Атлетико» с 2014 года. Облак пришёл после финала ЛЧ-2013/2014 с «Реалом» и спустя два года поучаствовал в таком матче сам. Ян не помог «Атлетико» выиграть главный европейский трофей. Зато вместе с Облаком мадридцы стали чемпионами Испании в 2021-м, а также выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2018 году.

В конце нынешнего сезона исполнится уже 10 лет, как Облак выступает за «Атлетико». Ян — пятый игрок в истории клуба по количеству матчей (433). Легенда!

Мигель Анхель Мойя, 39 лет, вратарь

Мойя выступал за «Атлетико» с 2014 по 2018 год. В этот период он был запасным голкипером, подменяя сначала Тибо Куртуа, а затем и Яна Облака. Затем он три сезона выступал за «Реал Сосьедад», после чего завершил карьеру. Сейчас Мойя появляется на испанском телевидении в качестве футбольного эксперта.

Хуанфран, защитник, 39 лет

У Хуанфрана удивительная история. Он воспитывался в мадридском «Реале», но стал важным игроком и капитаном «Атлетико». Вместе с клубом он пережил два поражения в финалах Лиги чемпионов. А его промах в серии пенальти в 2016 году стал фатальным для «Атлетико». Однако при этом защитник взял золото Примеры, Кубок и Суперкубок Испании, а также две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

Хуанфран покинул «Атлетико» в 2019 году и переехал в бразильский «Сан-Паулу». Там защитник и завершил карьеру в 2021-м. Дальше у Хуанфрана началась весёлая жизнь. Он работает комментатором матчей Примеры, но главное — является президентом клуба «Интерсити» из третьего испанского дивизиона. Также экс-футболист возглавляет агентство Red Thunder Sports, занимающееся организацией турниров и спортивных мероприятий.

Стефан Савич, 33 года, защитник

Черногорец в начале 2010-х не пригодился «Манчестер Сити», после чего уехал в «Фиорентину». Выступая в Италии, Савич приглянулся «Атлетико». И в 2015 году переехал в Испанию. Уже в конце сезона он провёл 120 минут в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Но победить команде не помог.

Савич выступает за «матрасников» до сих пор. На его счету уже 288 матчей: он 15-й футболист в истории «Атлетико» по данному показателю.

Диего Годин, 38 лет, защитник

Капитан и символ «Атлетико» на протяжении нескольких лет. Годин перебрался в Мадрид из «Вильярреала» в 2010 году, а покинул клуб только в 2019-м. Диего дважды проигрывал в финале Лиги чемпионов «Реалу», но всё равно выиграл восемь трофеев с «Атлетико».

После ухода из команды Симеоне Диего путешествовал по Италии («Интер», «Кальяри»), Бразилии («Атлетико Минейро») и Аргентине («Велес Сарсфилд»). 27 июля 2023 года Годин объявил о завершении карьеры, но уже в конце февраля 2024-го возобновил её! Диего подписал контракт с уругвайским «Поронгосом».

Филипе Луис, 38 лет, защитник

Бразилец дважды приходил в «Атлетико». Сначала он выступал за клуб с 2010 по 2014 год. После поражения от «Реала» в финале ЛЧ-2013/2014 Луиса купил «Челси». Но в Англии у бразильца не задалось. И Диего Симеоне вернул своего бойца уже на следующий сезон. И опять «Атлетико» вместе с Филипе вышел в финал Лиги чемпионов, и снова уступил «Реалу». Однако Луис всё равно запомнился болельщикам мадридцев.

Филипе покинул клуб только в 2019-м, перебравшись во «Фламенго». Где и завершил карьеру в 2023 году. Сейчас Луис наслаждается отдыхом, ходит по телеэфирам, а также тренирует юниоров в академии «Фламенго».

Лукас Эрнандес, 28 лет, защитник

Эрнандес — воспитанник «Атлетико». Он начал активно выступать за клуб с сезона-2015/2016, но на финал Лиги чемпионов остался в запасе. Лукас вышел на замену на 109-й минуте вместо Филипе Луиса. Однако помочь «матрасникам» взять трофей не смог.

В 2019 году Эрнандеса за € 80 млн приобрела «Бавария», что стало рекордной покупкой для мюнхенцев. Однако травмы не позволили Лукасу раскрыться, и летом 2023-го за ним пришёл «ПСЖ». За клуб с родины защитник выступает стабильно: в нынешнем сезоне Эрнандес провёл уже 33 матча.

Хосе Мария Хименес, 29 лет, защитник

Хименес выступает за «Атлетико» с 2013 года. Уругваец — один из любимчиков тренера Диего Симеоне. Однако финал ЛЧ-2015/2016 он провёл на скамейке. Зато сейчас Хименес — незаменимый футболист мадридцев. На счету Хосе 310 матчей за команду — 22-й результат в клубной истории. Мало сомнений, что Хименес окажется минимум в топ-10 по этому показателю.

Сауль Ньигес, 29 лет, полузащитник

Сауль — воспитанник «Атлетико», выступающий за клуб с 2012 года. Он дважды отправлялся в аренду: в «Райо Вальекано» (2013-2014) и «Челси» (2021-2022). Однако продолжает выступать за мадридцев и сейчас. В финале Лиги чемпионов в 2016 году Сауль провёл все 120 минут плюс забил гол в серии пенальти. Однако это не помогло «Атлетико».

Сауль пережил кризис в начале 2020-х, но сейчас вернулся в основную обойму мадридцев. На счету полузащитника 417 матчей за клуб: это седьмой результат в истории. Попадание в топ-5 — вопрос времени.

Габи, 40 лет, полузащитник

Воспитанник, капитан и многолетний лидер «Атлетико». С 2004 по 2007 год он выступал за мадридцев, затем на четыре сезона покинул клуб (уходил в «Хетафе» и «Сарагосу»). Но в 2011-м вернулся в «Атлетико», став важнейшей частью команды Симеоне. Вместе с Габи в центре поля «матрасники» стали чемпионами Испании в 2014-м и вышли в два финала Лиги чемпионов. В решающей встрече 2016 года Габи провёл на поле 120 минут, а также реализовал пенальти в послематчевой серии. Но для победы этого не хватило.

Габи покинул «Атлетико» в 2018-м и переехал в катарский «Аль-Садд». Там он завершил карьеру спустя два сезона. Затем испанец начал тренерскую карьеру: с 2021 по 2023 год он работал ассистентом в «Атлетико-Б», а сейчас возглавляет основную команду «Хетафе».

Аугусто Фернандес, 37 лет, полузащитник

Фернандес пришёл в «Атлетико» только в январе 2016-го, воссоединившись с Диего Симеоне (вместе работали в «Ривер Плейт»). А уже на финал ЛЧ вышел в стартовом составе. Аргентинец провёл на поле первый тайм, после чего был заменён.

Фернандес покинул «Атлетико» в январе 2018 года, уехав Китай. Спустя два года он вернулся в Испанию в «Кадис», а летом 2021-го завершил карьеру. Сейчас Аугусто владеет собственным футбольным агентством, является генеральным менеджером академии Хавьера Маскерано, а также совладельцем ресторана в Мадриде.

Коке, 32 года, полузащитник

Капитан и символ «Атлетико», всю карьеру выступающий за один клуб. Коке — рекордсмен клуба по количеству матчей (623). Все главные достижения мадридцев в XXI веке случились с 32-летним полузащитником в составе. Выиграть Лигу чемпионов пока не удалось: в 2016-м Коке провёл 116 минут на поле, отдал все силы, но этого для триумфа не хватило. Получится ли пройти «Интер» и приблизиться к трофею сейчас?

Тьягу Мендеш, 42 года, полузащитник

Экс-игрок «Челси», «Лиона» и «Ювентуса» оказался в Мадриде в 2010 году. За «Атлетико» Тьягу провёл семь сезонов, после чего завершил карьеру. В финале Лиги чемпионов 2014-го Мендеш отыграл все 120 минут, а в решающей встрече через два года даже не вышел на поле.

После окончания карьеры португалец входил в тренерский штаб Диего Симеоне в «Атлетико» (2017-2018), а затем поработал главным в португальской «Витории Гимарайнш» (2020).

Янник Феррейра Карраско, 30 лет, полузащитник

Карраско начал финал Лиги чемпионов 2016 года на скамейке, но вышел на поле в начале второго тайма. И забил единственный гол «Атлетико» в основное время! На 79-й минуте Хуанфран прострелил в центр штрафной «Реала», а Карраско в касание поразил ворота Кейлора Наваса. Однако усилий бельгийца для победы не хватило.

В начале 2018-го Янник уезжал из «Атлетико» в китайский «Далянь Ифан», но вернулся уже спустя два года. А в 2023-м Карраско снова потянуло на экзотику: на этот раз его заманили саудовские деньги в «Аль-Шабаб».

Томас Парти, 30 лет, полузащитник

Ганский футболист находился в молодёжной системе «Атлетико», а в сезоне-2015/2016 проводил первую большую кампанию за клуб. Но в финале Лиги чемпионов с «Реалом» оказался в запасе, появившись только на 116-й минуте.

Вместе с «Атлетико» Томас выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2018-м. А в октябре 2020 года переехал в «Арсенал»: лондонцы активировали опцию выкупа в € 50 млн. Интересно, что «Атлетико» стал чемпионом в сезоне-2020/2021, и Парти получил медаль, поскольку успел провести за «матрасников» три матча в Примере. Летом 2022 года Томаса обвиняли в изнасиловании, однако дело не продвинулось. В начале нынешнего сезона Парти получил серьёзную травму, из-за чего пропустил более четырёх месяцев.

Антуан Гризманн, 32 года, нападающий

Если Коке — рекордсмен по количеству матчей, то Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико». На счету француза 175 голов. Антуан перебрался в «Атлетико» в 2014-м, после первого проигранного финала Лиги чемпионов. В решающей встрече спустя два года участие Гризманна не помогло «матрасникам». Более того, француз не реализовал пенальти во время игры и исправился только в серии 11-метровых.

В 2019 году Гризманн покинул «Атлетико» и перебрался в «Барселону». Но в Каталонии он не стал своим и спустя два сезона вернулся. Антуан снова заработал любовь болельщиков, став лидером «Атлетико». Поможет ли он клубу добраться до третьего финала ЛЧ в XXI веке?

Фернандо Торрес, 39 лет, нападающий

Фернандо Торрес выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси» в 2012 году. Но взять трофей с родной командой — совершенно другие эмоции. Торрес был близок к этому в 2016-м, однако «Атлетико» уступил. Форвард провёл на поле всю игру — забить не удалось. Фернандо выступал за «матрасников» с 2001 по 2007 год, затем уезжал в Англию («Ливерпуль», «Челси») и Италию («Милан»), после чего вернулся в Мадрид.

Поиграв за родной клуб до 2018-го, «малыш» уехал в японский «Саган Тосу», где через год завершил карьеру. Торрес, перестав играть в футбол, стал бодибилдером. А с 2021-го тренирует юниорскую команду «Атлетико».

Анхель Корреа, 28 лет, нападающий

В «Атлетико» Корреа дали прозвище «новый Агуэро». Он выступает за клуб с 2015 года, перебравшись из «Сан-Лоренсо». На счету Анхеля уже 408 матчей за клуб: это восьмой результат в истории «Атлетико». Огромная вероятность, что Корреа попадёт в топ-5! В сезоне-2015/2016 аргентинец провёл за «Атлетико» 36 матчей и забил восемь голов. Однако в финале Лиги чемпионов с «Реалом» на поле не появился. Есть шансы попасть с «Атлетико» туда снова в июне 2024-го.

Диего Симеоне, 53 года, главный тренер

Аргентинец пришёл в «Атлетико» в 2011 году. И сделал из середняка испанского футбола третью силу. Вместе с Симеоне мадридцы взяли восемь трофеев. И пусть Лига чемпионов до сих пор не покорилась Диего, болельщики «Атлетико» боготворят тренера. На его счету уже 668 матчей во главе клуба. А действующий контракт заключен до конца июня 2027 года. Получится ли у Симеоне всё же взять долгожданный трофей ЛЧ?

Футбол
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