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ЦСКА проведёт домашний товарищеский матч с узбекским «Бунёдкором»

Московский ЦСКА объявил о проведении товарищеского матча с узбекским «Бунёдкором». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча состоится 22 марта. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА проведет домашний товарищеский матч с узбекским «Бунедкором»
© РИА Новости

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка за 20 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 40 очков.

Вчера, 12 марта, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 2:0. В составе армейцев отличились защитник Илья Агапов и нападающий Тамерлан Мусаев.

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Тамерлан Мусаев
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